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Число жертв заворушень у США зросло до 5: смерть поліцейського підтверджено

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 08 січня 2021 08:55
Число жертв заворушень у США зросло до 5: смерть поліцейського підтверджено Фото: заворушення в США (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В результаті заворушень у США 6 січня, які супроводжувалися захопленням Капітолію, загинули п'ять осіб. Поліція офіційно підтвердила смерть свого співробітника.

Про це йдеться в заяві на сайті поліції Капітолія.

Повідомляється, що від поранень помер співробітник поліції Капітолія Брайан Сікнік. Також повідомляється, що він був залучений до реагування на ситуацію з заворушеннями і отримав поранення після того, як вступив у фізичний контакт з протестувальниками.

Поліція наголошує, що за цим фактом буде розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN з посиланням на три джерела повідомив про смерть офіцера поліції Капітолія.

Однак спочатку цю інформацію у поліції Капітолія не підтвердили і заявили, що вона є неправдивою.

Відзначимо, в ході заворушень у Вашингтоні від вогнепального поранення загинула маніфестантка Ешлі Бабіт. Також повідомлялося про незв'язані між собою смерті ще трьох осіб, які були кваліфіковані як надзвичайна подія медичного характеру.

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