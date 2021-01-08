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Число жертв беспорядков в США возросло до 5: смерть полицейского подтверждена

Новина українською → Вашингтон, Пятница 08 января 2021 08:55
Число жертв беспорядков в США возросло до 5: смерть полицейского подтверждена Фото: беспорядки в США (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника.

Об этом говорится в заявлении на сайте полиции Капитолия.

Сообщается, что от ранений умер сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. Также сообщается, что он был привлечен к реагированию на ситуацию с беспорядками и получил ранение после того, как вступил в физический контакт с протестующими.

Полиция подчеркивает, что по этому факту будет начато расследование.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил о смерти офицера полиции Капитолия.

Однако первоначальную информацию в полиции Капитолия не подтвердили и заявили, что она является неправдивой.

Отметим, в ходе беспорядков в Вашингтоне от огнестрельного ранения погибла манифестантка Эшли Баббит. Также сообщалось о несвязанных между собой смертях еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера.

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