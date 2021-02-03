У четвер буде інформація про новий контракт на вакцину від COVID, - Степанов

У четвер буде відома інформація про контракт на постачання вакцини від коронавіруса в Україну. Її назва поки не оголосили.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

Він знову зазначив, що не може оприлюднити назву вакцини раніше підписання контракту з постачальником.

"Думаю, завтра чекайте повідомлення. Поки не можу назвати що за вакцина, оскільки ми не можемо розголошувати цю інформацію до фізичного підписання контракту. Як тільки буде підписання, ми повідомимо", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна стала однією з 18 країн, які першими отримають партію вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Першою в Україну надійде партія вакцини Pfizer/Biontech.

що Україна в найближчі тижні отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. В Україну завезуть тільки перевірену і безпечну вакцину.