Частина Києва залишиться без води: список адрес
Фото: кран (РБК-Україна)
У Києві на проспекті Науки сталась аварійна ситуація на водопроводній мережі. У зв'язку з цим частина міста може лишитись без води.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами:
- просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;
- вул. Лисогірська, 3-37;
- вул. Ракетна, 3-27, 2-22;
- вул. Панорамна, 33, 4-28.
Орієнтовний час ліквідації пошкодження - 1 доба.
Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33.
Нагадаємо, в Оболонському районі столиці проводили аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада були перебої у водопостачанні.
Додамо, що у Києві на лівому березі відключали електрику через те, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.