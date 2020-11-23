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Часть Киева останется без воды: список адресов

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 10:24
Часть Киева останется без воды: список адресов Фото: кран (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на проспекте Науки произошла аварийная ситуация на водопроводной сети. В связи с этим часть города может остаться без воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

  • ул. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;
  • ул. Лысогорская, 3-37;
  • ул. Ракетная, 3-27, 2-22;
  • ул. Панорамная, 33, 4-28.

Ориентировочное время ликвидации повреждения - 1 сутки.

Автоцистерна с питьевой водой будет дежурить на проспекте Науки, 33.

Напомним, в Оболонском районе столицы проводили аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября были перебои в водоснабжении.

Добавим, что в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что человек поднялся на высоковольтную электроопору.

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