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Частина Києва залишилася без світла через аварію

Автор: РБК-Україна

В Києві о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Без світла залишився мікрорайон "Жуляни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

Там знеструмлені 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків.

"Станом на 13:00 повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків. Протягом години резервно заживимо всі інші знеструмлені домівки", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Одеській області залишилися без електрики понад 100 населених пунктів. Причиною стала аварія на молдавській державній районній електростанції.

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электроснабжение