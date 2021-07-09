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Часть Киева осталась без света из-за аварии

Автор: РБК-Украина

В Киеве в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Без света остался микрорайон "Жуляны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

Там обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.

"По состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов. В течение часа резервно подключим все остальные обесточенные дома", - говорится в сообщении.

Раньше в Одесской области остались без электричества более 100 населенных пунктов. Причиной стала авария на молдавской государственной районной электростанции.

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электроснабжение