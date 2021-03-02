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Більшість потрапивших на ШВЛ українців з COVID-19 померли, - НАН

Автор: Артур Родивилов

Більше 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли. З майже 8500 осіб летальних майже 7500 випадків.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

У дослідженні фігурують дані від початку пандемії до 1 березня включно.

Наголошується, що середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% - з майже 154 тисяч госпіталізованих померли понад 26 тисяч осіб.

Летальність у хворих, які знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії - майже 77% (з 16,6 тисячі померли понад 12,6 тисячі).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора госпіталізували 1410 осіб, летальних випадків - 162, одужали - 5194 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що динаміка поширення коронавірусу в Україні стала схожа на показники сусідніх країн - Польщі та Румунії.

Відзначимо, в Україні минулого тижня почалася вакцинація від коронавірусу. Станом на сьогодні, вакцинували майже 5 тисяч осіб.

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