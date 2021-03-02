Більшість потрапивших на ШВЛ українців з COVID-19 померли, - НАН

Більше 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли. З майже 8500 осіб летальних майже 7500 випадків.

Про це повідомляє Національна академія наук України .

У дослідженні фігурують дані від початку пандемії до 1 березня включно.

Наголошується, що середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% - з майже 154 тисяч госпіталізованих померли понад 26 тисяч осіб.

Летальність у хворих, які знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії - майже 77% (з 16,6 тисячі померли понад 12,6 тисячі).