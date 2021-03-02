Большинство попавших на ИВЛ украинцев с COVID-19 умерли, - НАН

Более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. С почти 8500 человек летальных почти 7500 случаев.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

В исследовании фигурируют данные от начала пандемии до 1 марта включительно. Отмечается, что средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% - из почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек. Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии - почти 77% (с 16,6 тысячи умерли более 12,6 тысячи).