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Бойовики вісім разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Вівторок 22 грудня 2020 17:54
Бойовики вісім разів обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 22 грудня, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Однак у районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, бойовики застосували заборонене озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, а пізніше кілька разів відкривали неприцільний вогонь з гранатометів різних систем.

Також окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості поблизу Водяного восьми мінами ПЗЗ-2 за допомогою ПКМ-1.

Крім того, бойовики використовували проти українських воїнів міномети 120-го і 82-го калібру недалеко Луганського і Південного.

Також окупанти обстрілювали Південне з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь вони не відкривали. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Поранення отримали двоє українських військових.

Разом з тим в Луганській області у полон до проросійських бойовиків потрапив український військовослужбовець.

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