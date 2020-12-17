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Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 17 декабря 2020 17:55
Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

"Противник второй раз за несколько недель в том же направлении предпринял применения артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем", - говорится в сообщении.

Так, боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи Водяного начиная с ночи. Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем.

Утром вблизи Водяного боевики использовали тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы.

Еще один обстрел Водяного был совершен из вражеских гранатометов. На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 16 декабря, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, сегодня пророссийские боевики на Донбассе передали Украине тело погибшего бойца Вооруженных сил.

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