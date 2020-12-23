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Бойовики три рази обстріляли позиції ООС

Новость на русском → Донбас, Середа 23 грудня 2020 18:02
Бойовики три рази обстріляли позиції ООС Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 23 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Однак ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, бойовики відкривали неприцільний вогонь поблизу українських позицій поблизу Водяного з автоматичних гранатометів станкових і підствольного гранатомета.

У Талаківки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ще один обстріл був зафіксований поблизу Авдіївки, де бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю і здоров'ю наших захисників, тому вогонь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 грудня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, бойовики "ЛНР" повернули Україні військовослужбовця однієї з механізованих бригад ВСУ Олександра Пупка, який був в полоні.

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