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Боевики три раза обстреляли позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Среда 23 декабря 2020 18:02
Боевики три раза обстреляли позиции ООС Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, боевики открывали неприцельный огонь вблизи украинских позиций вблизи Водяного из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета.

У Талаковки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где боевики открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета.

"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 22 декабря, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, боевики "ЛНР" вернули Украине военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко, который был в плену.

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