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Бойовики стріляли поблизу Мар'їнки, Майорська і Зайцеве

Новость на русском → Донбас, Неділя 11 жовтня 2020 17:30
Бойовики стріляли поблизу Мар'їнки, Майорська і Зайцеве Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 11 жовтня, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар'їнка, а в районах Майорська і Зайцеве окупанти провокували українських військових неприцільними чергами зі стрілецької зброї.

"Постріли не представляли загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, 10 жовтня бойовики на Донбасі вели неприцільний вогонь по українських позиціях. Втрат серед українських військових немає.

Крім того, 9 жовтня окупанти порушували перемир'я поблизу Шумів. Там бойовики застосували проти українських підрозділів стрілецьку зброю.

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