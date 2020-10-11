Боевики стреляли вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево

С начала текущих суток, 11 октября, на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево оккупанты провоцировали украинских военных неприцельными очередями из стрелкового оружия.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, 10 октября боевики на Донбассе вели неприцельный огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, 9 октября оккупанты нарушали перемирие вблизи Шумов. Там боевики применили против украинских подразделений стрелковое оружие.