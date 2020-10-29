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Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Новомихайловки

Новость на русском → Донбас, Четвер 29 жовтня 2020 17:17
Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Новомихайловки Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 29 жовтня, на Донбасі бойовики здійснили кілька неточних пострілів у бік українських позицій. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Новомихайлівка. Окупанти обстрілювали позиції ООС з ручного протитанкового гранатомета.

"Провокаційний вогонь не представляв загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

Крім того, 27 жовтня на Донеччині зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Ворожі обстріли були здійснені поблизу Водяного і Пісків.

Раніше в ОБСЄ відзначили збереження режиму припинення вогню на Донбасі.

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