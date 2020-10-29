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Боевики стреляли из гранатомета вблизи Новомихайловки

Новина українською → Донбасс, Четверг 29 октября 2020 17:17
Боевики стреляли из гранатомета вблизи Новомихайловки Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 29 октября, на Донбассе боевики совершили несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новомихайловка. Оккупанты обстреливали позиции ООС из ручного противотанкового гранатомета.

"Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 28 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский военный.

Кроме того, 27 октября на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Вражеские обстрелы были совершены вблизи Водяного и Песков.

Ранее в ОБСЕ отметили сохранение режима прекращения огня на Донбассе.

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