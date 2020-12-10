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Бойовики шість разів порушували "тишу". Україна поскаржилася ОБСЄ

Новость на русском → Донбас, Четвер 10 грудня 2020 18:23
Бойовики шість разів порушували "тишу". Україна поскаржилася ОБСЄ Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 10 грудня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Бойовики відкривали вогонь з різних систем неподалік Водяного, Авдіївки та Лебединського та двічі стріляли зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки. Ще один обстріл зі стрілецької зброї стався біля Старогнатівки.

"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було", - розповіли у штабі.

Крім того, про порушення перемир'я бойовиками командування Об'єднаних сил повідомило ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК фіксує збільшення випадків застосування снайперів російсько-окупаційними силами на Донбасі. У листопаді ворожі снайпери чотири рази обстрілювали позиції ООС.

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