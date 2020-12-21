Бойовики шість разів порушували "тишу" на Донбасі: двоє бійців ООС поранені

З початку доби, 21 грудня, на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил в Facebook.

Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали осколкові поранення.

"Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров'я поранених - задовільний", - повідомили в штабі.

Також в цьому напрямку бойовики обстріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемета і гранатометів позиції ООС поблизу Луганського, а також з гранатометів і мінометів 82-го калібру - позиції українських військових біля Шумів.

У районі відповідальності угруповання "Схід" здійснили два неприцільних провокаційних постріли зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Водяного.

"На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомляється представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі.

Також в ООС відзначили, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області в полон проросійських бойовиків потрапив український військовослужбовець.