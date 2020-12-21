Боевики шесть раз нарушали "тишину" на Донбассе: двое бойцов ООС ранены

С начала суток, 21 декабря, на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики пять раз обстреливали позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. В результате обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения.

"Воинов быстро доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Также в этом направлении боевики обстреляли из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов позиции ООС вблизи Луганского, а также из гранатометов и минометов 82-го калибра - позиции украинских военных возле Шумов.

В районе ответственности группировки "Восток" осуществили два неприцельных провокационных выстрелы из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного.

"По многочисленным обстрелы противника украинские воины открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщается представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.

Также в ООС отметили, что обстановка на Донбассе остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области в плен пророссийским боевикам попал украинский военнослужащий.