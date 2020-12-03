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Бойовики сім разів порушували "тишу", стріляли з забороненого міномета

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики сьогодні сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на ворожі обстріли не відкривали.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Поблизу Водяного окупанти декілька разів стріляли з забороненого мінськими домовленостями міномета 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Пізніше на цій самій ділянці бойовики чотири рази дистанційно замінували українські позиції забороненими мінами ПОМ-2.

Також режим припинення вогню проросійські бойовики порушували біля Опитного, де застосували протитанковий гранатомет.

"Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників", - додали у штабі ООС.

Крім того, з початку доби сапери розмінували понад 6 гектарів прифронтової території та передали на знищення 105 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора окупаційні сили тричі порушували перемир'я на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

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