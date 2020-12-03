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Боевики семь раз нарушали "тишину", стреляли из запрещенного миномета

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики сегодня семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие огонь в ответ на вражеские обстрелы не открывали.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Вблизи Водяного оккупанты несколько раз стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Позже на этом же участке боевики четыре раза дистанционно заминировали украинские позиции запрещенными минами ПОМ-2.

Также режим прекращения огня пророссийские боевики нарушали возле Опытного, где применили противотанковый гранатомет.

"Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, с начала суток саперы разминировали более 6 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 105 взрывоопасных предметов.

Напомним, вчера оккупационные силы трижды нарушали перемирие на Донбассе. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

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