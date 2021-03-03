Бойовики поранили військового на Донбасі

У середу, 3 березня, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу позицій операції Об'єднаних сил був поранений військовослужбовець Збройних сил України.
Бойовики обстріляли українські позиції в районі Причепилівки з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
Український військовий отримав кульове поранення.
"Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Про дії бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, сьогодні бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, за минулу добу, 2 березня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.