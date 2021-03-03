Боевики ранили военного на Донбассе

В среду, 3 марта, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела позиций операции Объединенных сил был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Причепиловки из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Украинский военный получил пулевое ранение.
"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские военные открыли ответный огонь на вражеские обстрелы. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, сегодня боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, за минувшие сутки, 2 марта, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. При этом военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.