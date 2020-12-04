ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики снова открыли снайперский огонь, ранен украинский военный

Новина українською → Донбасс, Пятница 04 декабря 2020 12:41
Боевики снова открыли снайперский огонь, ранен украинский военный Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе в очередной раз открыли снайперский огонь по украинским позициям. В результате один боец Объединенных сил получил ранение.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Сообщается, что в Донецкой области в 10:46 в районе поселка Луганское (Светлодарск) украинский военнослужащий получил ранение вследствие снайперского огня. Его госпитализировали, состояние стабильное.

Украинская сторона запросила "режим тишины" через координационный механизм, а также направила письменное уведомление мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, наблюдательная группа в СЦКК принимает меры по верификации инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики нарушили "режим тишины" в районе Водяного, в связи чем Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ.

В ноябре в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня был ранен украинский военный, который впоследствии умер. Таким образом, с начала перемирия на Донбассе летом 2020 года украинская сторона потеряла уже пять военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс обстрел снайперы
NEWS
Великобритания получила первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19, - Sky News
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Великобритания получила первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19, - Sky News
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес