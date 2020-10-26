Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Мар'їнки

З початку поточної доби, 26 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в понеділок бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Мар'їнка. Постріли були здійснені зі стрілецької зброї.

"Підрозділу Збройних сил України та інших складових сил оборони, виконуючи завдання за призначенням, неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, 25 жовтня на Донеччині зафіксовано одне порушення перемир'я з боку бойовиків. Вони обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки.

Крім того, 24 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості про повне припинення вогню.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних Україні територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.