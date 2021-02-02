Бойовики обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів. Загинув військовий

У вівторок, 2 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Кримського. Окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета.

Також бойовики застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю поблизу Південного.

Недалеко від населеного пункту Шуми окупанти вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь.

"Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу і, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичної станкового і станкових протитанкових гранатометів поблизу Павлополя.

Представників ОБСЄ повідомили про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Проросійські бойовики стріляли біля Авдіївки, Харчовика, Новомихайлівки і Південного.

Крім того, в ООС повідомили про зникнення військовослужбовця на Донбасі. Можливо, український військовий опинився на окупованій території.