Боевики обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов. Погиб военный

Во вторник, 2 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Крымского. Оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета.

Также боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Пивденного.

Недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

"Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику было оперативно оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станковых противотанковых гранатометов вблизи Павлополя.

Представителей ОБСЕ уведомили о всех фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, 1 ферваля российские оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Пророссийские боевики стреляли возле Авдеевки, Пищевика, Новомихайловки и Пивденного.

Кроме того, в ООС сообщили об исчезновении военнослужащего на Донбассе. Возможно, украинский военный оказался на оккупированной территории.