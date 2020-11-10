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Бойовики порушили "тишу" поблизу Водяного на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 10 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Окупаційні сили порушили перемир'я поблизу Водяного у Донецькій області.

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Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Проросійські бойовики сьогодні відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Оскільки обстріл був неприцільним та не становив загрози, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - додали у штабі.

Крім того, впродовж дня в зоні ООС розмінували майже 7 гектарів прифронтової території. На знищення передали 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, віце-прем'єр Олексій Резніков розповів, що на повне розмінування території Донбасі знадобиться 25 років.

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