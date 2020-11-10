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Боевики нарушили "тишину" возле Водяного на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 10 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупационные силы нарушили перемирие вблизи Водяного в Донецкой области.

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Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Пророссийские боевики сегодня открыли огонь из стрелкового оружия. Поскольку обстрел был неприцельным и не представлял угрозы, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - добавили в штабе.

Кроме того, в течение дня в зоне ООС разминировали почти 7 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 69 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, вице-премьер Алексей Резников рассказал, что на полное разминирование территории Донбассе понадобится 25 лет.

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