Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, поранений військовий

З початку поточної доби, 3 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, недалеко від населеного пункту Новолуганське бойовики стріляли з автоматичної станкового гранатомета.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.

"Воїна доставлений у лікувальний заклад, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров'я захисника оцінюється як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета недалеко від населеного пункту Водяне.

При цьому наголошується, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, 2 листопада бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Крім того, 1 листопада бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.