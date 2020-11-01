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Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС

Новость на русском → Водяне, Неділя 01 листопада 2020 17:46
Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 1 листопада, проросійські бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

Про це повідомляє командування Об'єднаних сил.

Ворожий квадрокоптер зафіксували поблизу населеного пункту Водяне. Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника.

"Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні сили один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували проти українських військових гранатомет.

Як заявляв голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, процес вирішення конфлікту на Донбасі гальмується Російською Федерацією.

Крім того, 30 жовтня, після загострення ситуації на Донбасі, сторони конфлікту домовилися про повернення до дотримання режиму "тиші".

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