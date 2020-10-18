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Бойовики з гранатомету обстріляли околиці Авдіївки

Новость на русском → Авдіївка, Неділя 18 жовтня 2020 18:19
Бойовики з гранатомету обстріляли околиці Авдіївки Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 18 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Окупаційні сили порушили перемир'я поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. В результаті обстрілу підрозділи Об'єднаних сил втрат не зазнали.

Українські військові вогонь у відповідь на провокації окупантів не відкривали.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупаційні війська порушували перемир'я поблизу Водяного, Авдіївки та Шумів. Найманці застосовували гранатомети різних систем.

Днем раніше проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

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