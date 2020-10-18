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Боевики из гранатомета обстреляли окраины Авдеевки

Новина українською → Авдеевка, Воскресенье 18 октября 2020 18:19
Боевики из гранатомета обстреляли окраины Авдеевки Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 18 октября в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупационные силы нарушили перемирие вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

Украинские военные огонь в ответ на провокации оккупантов не открывали.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня в полном объеме", - отметили в штабе.

Напомним, вчера оккупационные войска нарушали перемирие вблизи Водяного, Авдеевки и Шумов. Наемники применяли гранатометы различных систем.

Днем ранее пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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