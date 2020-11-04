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Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його збили військові

Новость на русском → Донбас, Середа 04 листопада 2020 18:10
Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його збили військові Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 4 листопада, незаконні збройні формування Російської Федерації порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили запустили через лінію розмежування безпілотник.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Ворожий квадрокоптер зафіксували поблизу населеного пункту Шуми Українські військові, застосувавши вогнепальну зброю, збили ворожий безпілотник.

Крім цього, на Донбасі було зафіксовано три порушення "тиші". Бойовики відкривали вогонь поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет.

Недалеко від населеного пункту Гнутове окупанти стріляли зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської і Донецької областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілу біля Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, ТКГ погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.

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