Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его сбили военные

В среду, 4 ноября, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Оккупационные силы запустили через линию разграничения беспилотник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вражеский квадрокоптер зафиксировали вблизи населенного пункта Шумы Украинские военные, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник.

Помимо этого, на Донбассе было зафиксировано три нарушения "тишины". Боевики открывали огонь вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет.

Недалеко от населенного пункта Гнутово оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 3 ноября, боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен украинский военный.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе.