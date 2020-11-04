У штабі ООС назвали чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

Тристороння контактна група погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі. Розведення планується на ділянках у Донецькій та Луганській областях.

Про це на брифінгу розповів виконуючий обов’язки командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак.

За його словами, було погоджено розведення сил у Слов'яносербську, Петрівці та Нижньотеплому в Луганській області, а також у Григорівці Донецької області.

Фото: карта з ділянками розведення сил (facebook.com/pressjfo.news)

Ганущак також розповів про ситуацію на тих ділянках, де розведення вже відбулося.

"Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою", - додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів про підготовку розведення сил на чотирьох ділянках Донбасу.

Як писало РБК-Україна, чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі були погоджені Тристоронньою контактною групою на засіданні 20 серпня.

Крім того, в українській делегації в ТКГ розраховували, що процес розведення сил та розмінування на Донбасі буде розблокований найближчим часом.