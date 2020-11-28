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Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його придушили сили ООС

Новость на русском → Донбас, Субота 28 листопада 2020 17:40
Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його придушили сили ООС Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 28 листопада, проросійські бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

На Приазов'ї зафіксували проліт ворожого квадрокоптера. Українські військові засобами радіоелектронної боротьби придушили безпілотник противника.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне зафіксували ворожі обстріли. Бойовики застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю і ручний протитанковий гранатомет.

Також окупанти відкривали вогонь поблизу Південного зі стрілецької зброї і протитанкового гранатомета.

У районі Луганського бойовики здійснили провокаційні вистріли з великокаліберного кулемета.

"Вогневі провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 листопада, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції.

Крім того, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 38 порушень режиму перемир'я на Донбасі.

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