ОБСЄ зафіксувала майже 40 порушень перемир'я в Донецькій області за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 38 порушень режиму перемир'я на Донбасі. Всі - в Донецькій області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Порушення зафіксовані поблизу Широкіно, а також в районі на захід від Трудового району Донецька. У попередньому звітному періоді Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню в Донецькій області.

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. У попередньому звітному періоді було зафіксовано чотири порушення.

Всього з початку перемир'я 27 липня СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 2564 порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 26 листопада, бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.