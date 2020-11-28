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Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС

Новина українською → Донбасс, Суббота 28 ноября 2020 17:40
Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 28 ноября, пророссийские боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье запустили через линию разграничения беспилотник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На Приазовье зафиксировали пролет вражеского квадрокоптера. Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное зафиксировали вражеские обстрелы. Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

Также оккупанты открывали огонь вблизи Пивденного из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета.

В районе Луганского боевики совершили провокационные выстрели из крупнокалиберного пулемета.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 27 ноября, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции.

Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений режима перемирия на Донбассе.

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