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Бойовики на Донбасі стріляли по позиціях ООС з гранатометів і кулеметів

Автор: РБК-Україна

У четвер, 28 січня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне. Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики десять раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. Окупанти розміщують з порушеннями артилерію і перешкоджають роботі ОБСЄ.

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