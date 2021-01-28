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Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС из гранатометов и пулеметов

Автор: РБК-Украина

В четверг, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Оккупанты размещают с нарушениями артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ.

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