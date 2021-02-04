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Бойовики на Донбасі сьогодні чотири рази порушували перемир'я

Новость на русском → Донбас, Четвер 04 лютого 2021 18:47
Бойовики на Донбасі сьогодні чотири рази порушували перемир'я Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 4 лютого проросійські бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі чотири рази порушували перемир'я. Окупанти поранили одного українського військового.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Бойовики сьогодні стріляли з гранатометів поблизу Водяного на Приазов'ї, а також в районі Павлополя. Біля Південного в результаті обстрілу з мінометів та стрілецької зброї отримав поранення військовий. Його госпіталізували.

Поблизу Кримського українська сторона зафіксувала факт інженерного обладнання позицій бойовиків. Найманці просуваються в бік українських позицій.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - заявили у штабі.

Крім того, за початку доби сапери розмінували близько 6 гектарів прифронтової території. На знищення передали 125 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, про поранення українського військового біля Південного українська сторона вже повідомила місію ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що у полоні бойовиків опинився український військовий. Його нещодавно оголосили зниклим.

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