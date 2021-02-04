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Боевики на Донбассе сегодня четыре раза нарушали перемирие

Новина українською → Донбасс, Четверг 04 февраля 2021 18:47
Боевики на Донбассе сегодня четыре раза нарушали перемирие Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 4 февраля пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четыре раза нарушали перемирие. Оккупанты ранили одного украинского военного.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Боевики сегодня стреляли из гранатометов вблизи Водяного на Приазовье, а также в районе Павлополя. Возле Пивденного в результате обстрела из минометов и стрелкового оружия получил ранения военный. Его госпитализировали.

Вблизи Крымского украинская сторона зафиксировала факт инженерного оборудования позиций боевиков. Наемники продвигаются в сторону украинских позиций.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала суток саперы разминировали около 6 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 125 взрывоопасных предметов.

Напомним, о ранении украинского военного возле Пивденного украинская сторона уже уведомила миссию ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что в плену боевиков оказался украинский военный. Его недавно объявили пропавшим.

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