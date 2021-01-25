Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу", поранено українського військового

У понеділок, 25 січня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від населеного пункту Хутір Вільний бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення.

"Військовослужбовця оперативно доставлений у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Також ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Тарамчука і Водяного. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а у Водяного - ще й з підствольного гранатомета.

"На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що про всі факти порушення припинення вогню повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, сьогодні вранці в районі Золотого ворожий снайпер поранив українського військового. Він знаходиться у важкому стані. У ТКГ додали, що також в результаті використання бойовиками протитанкових ракетних комплексів був пошкоджений один з житлових будинків на лінії розмежування.

Крім того, за минулу добу бойовики п'ять разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донбасі.