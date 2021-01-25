Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

В понедельник, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вблизи Пивденного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Хутор Вольный боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

"Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", - говорится в сообщении.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Тарамчука и Водяного. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о всех фактах нарушения прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, сегодня утром в районе Золотого вражеский снайпер ранил украинского военного. Он находится в тяжелом состоянии. В ТКГ добавили, что также в результате использования боевиками противотанковых ракетных комплексов был поврежден один из жилых домов на линии разграничения.

Кроме того, за минувшие сутки боевики пять раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донбассе.