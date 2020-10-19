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Бойовики на Донбасі застосували гранатомет і безпілотник

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 19 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, вранці бойовики порушили режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське.

Крім того, поблизу Авдіївки був виявлений проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

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"Безпілотник противника було придушено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що зробило неможливим його подальше використання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки.

Крім того, 17 жовтня окупаційні війська порушували перемир'я поблизу Водяного, Авдіївки і Шумів. Найманці застосовували гранатомети різних систем.

Додамо, що раніше проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

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