Бойовики на Донбасі обстріляли позиції біля Водяного

У понеділок, 7 грудня, на Донбасі проросійські бойовики двічі порушували перемир'я. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне бойовики здійснили неприцільний обстріл українських позицій. Вогонь відкривався з автоматичного станкового гранатомета.

На збройні провокації з боку окупантів українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, бойовики зміцнюють позиції у тимчасово окупованій Горлівці в бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 грудня, на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває саме тривале перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.