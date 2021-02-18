RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне

Автор: РБК-Україна

У четвер, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли українських позицій були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Крім того, окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї неподалік від Шумів.

"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 лютого, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 16 лютого бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Разом з тим СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 - у Луганській.

Раніше в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООСДонбас
Читайте також
Україна скликала Генасамблею ООН. Розкажуть про ситуацію на Донбасі
Кислиця про можливості приєднання Донбасу до РФ: Москві зараз це невигідно
Прогноз погоди