Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне

У четвер, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, ворожі обстріли українських позицій були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.
Крім того, окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї неподалік від Шумів.
"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, за минулу добу, 17 лютого, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.
Крім того, 16 лютого бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.
Разом з тим СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 - у Луганській.
Раніше в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.