Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне

Так, ворожі обстріли українських позицій були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Крім того, окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї неподалік від Шумів.

"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.