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Боевики на Донбассе обстреливали Шумы и Пивденное

Автор: РБК-Украина

В четверг, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы украинских позиций были зафиксированы вблизи населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку от Шумов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки, 17 февраля, боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 16 февраля боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

Вместе с тем СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской.

Ранее в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано свыше 76% нарушений прекращения огня.

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