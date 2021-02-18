Боевики на Донбассе обстреливали Шумы и Пивденное

В четверг, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы украинских позиций были зафиксированы вблизи населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.
Кроме того, оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку от Шумов.
"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Напомним, за минувшие сутки, 17 февраля, боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Кроме того, 16 февраля боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.
Вместе с тем СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской.
Ранее в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано свыше 76% нарушений прекращения огня.