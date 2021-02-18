Боевики на Донбассе обстреливали Шумы и Пивденное

Так, вражеские обстрелы украинских позиций были зафиксированы вблизи населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку от Шумов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.